В Зауралье осудили организаторов канала незаконной миграции иностранцев

В Курганской области осудили иностранцев, которые создали на госгранице незаконный канал миграции для выходцев из стран Азии - в Россию по проселочным дорогам проникали те, кому въезд на территорию нашей страны был запрещен и кого уже ранее выдворяли из России за нарушение законодательства.

Два узбека создали в казахстанском Петропавловске преступную группу, обязанности были распределены заранее, за их исполнение предусматривалось денежное вознаграждение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Злоумышленники собирали людей в Петропавловске - тех, кто хотел въехать в Россию незаконно. Потом везли их в села, расположенные рядом с границей. Выбрав подходящий день, на машинах по проселочным дорогам их перевозили в Россию. За свои услуги злоумышленники брали около 1 тыс. долларов с одного человека.

Задержали злоумышленников в тот момент, когда они чуть не замерзли в лесу. В феврале 2017 года они с очередной группой отправились пешком, так как все лесные дороги были заметены снегом. В какой-то момент проводник сбился с пути, группа заблудилась. На улице стоял 30-градусный мороз и нелегалы, чтобы не замерзнуть, решили разжечь костер - на "огонек" пришли пограничники ФСБ.

7 февраля этого года Альменевский районный суд двум организаторам канала незаконной миграции дал 2 года и 1 год 10 месяцев соответственно в колонии общего режима. Что касается узбеков, которых ранее уже выдворяли из России за нарушение законодательства, то их приговорили каждого к 1 году 3 месяцам в колонии. После отбытия наказания их отправят на родину.

Всего за 2017 год следственным подразделением УФСБ России по Курганской области было возбуждено 15 подобных уголовных дел, 24 фигуранта уже отбывают реальные сроки лишения свободы в исправительных колониях Зауралья.