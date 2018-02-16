Игорь Бутман встретится с членами челябинского штаба Путина

Доверенное лицо Президента РФ Владимира Путина Игорь Бутман встретится с членами челябинского штаба кандидата в президенты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба, 18 февраля Игорь Бутман посетит региональный штаб и пообщается с членами и волонтерами штаба. На встрече планируется обсуждение деятельности артиста, как доверенного лица кандидата.

В Челябинске Игорь Бутман принимает участие в Фестивале музыкального юмора, также артист примет участие в творческой встрече со студентами Челябинского государственного института культуры.