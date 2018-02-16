В Москве электричка насмерть сбила двух мужчин, пытавшихся обойти турникеты для прохождения на платформу. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, передает ТАСС.
По словам представителя ведомства, несчастный случай произошел в районе платформы Электрозаводская.
Двое мужчин, перелезавших на платформу в обход турникетов, были травмированы электропоездом сообщением "Москва - Куровская". Потерпевшие скончались до приезда скорой помощи.
По данному факту проводится проверка.