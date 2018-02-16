Украинец, готовивший диверсии в Крыму, осужден на 6,5 лет

Верховный суд Крыма признал украинца Андрея Захтея приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима.

Суд зачел в этот срок более полутора лет, которые украинец провел под стражей, передает Интерфакс.

Суд признал украинца виновным в подготовке к диверсии в составе организованной группы или повлекшей тяжкие последствия, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозка или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных в составе организованной группы, в приобретении или сбыте официальных документов и госнаград, а также в использовании заведомо подложного документа.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 7 и 8 августа 2016 года ФСБ России предотвратила теракты в Крыму, которые были подготовлены главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Во время задержания диверсантов погибли двое российских военных.