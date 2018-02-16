Причиной массовых заболеваний школьников Екатеринбурга стал норовирус

В Екатеринбурге был зафиксирован 351 случай заболевания школьников кишечной инфекцией за одну неделю. Причиной вспышек острой кишечной инфекции во всех школах стал норовирус, сообщили в пресс-службе Роспотребндзора по Свердловской области.

В начале этого месяца кишечную инфекцию нашли у учеников 28 учеников из школы №64, также аналогичные заболевания были в школе №74 и №120.

В Роспотребнадзоре напоминают, что нужно соблюдать правила личной гигиены.

Источниками инфекции стали сотрудники пищеблока.

Напомним, что проблемой школьного питания заинтересовалась детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.