Нижнетагильский Уралвагонзавод автоматизирует табельный учет. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, внедряемый на предприятии модуль "Табельный учет" ПС "Босс-кадровик" автоматизирует работу табельщиков и сокращает обработку первичных документов.

Кроме того модуль исключает ошибки, которые возникали из-за невнимательности или неразборчивого почерка табельщиков, других моментов, связанных с человеческим фактором. В настоящее время 67% цехов и отделов Уралвагонзавода уже отказались от бумажного носителя в пользу электронного. Планируется, что внедрение программы по учету рабочего времени персонала в оставшихся подразделениях завод завершит в 2018 году.

"Процесс внедрения электронного табеля сложный, но интересный. Это связано с тем, что на Уралвагонзаводе десятки подразделений и почти 30 тыс. работающих, которых необходимо табелировать. Тем не менее, справляемся своими силами. Есть опыт. "Табельный учет" - один из 15 модулей программного средства "Босс-кадровик", у нас уже успешно используются "Штатное расписание", "Кадровый учет", которые охватывают процессы управления персоналом", - отмечает директор центра информационных технологий Уралвагонзавода Константин Луценович.