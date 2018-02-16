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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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Чичерина: Теперь я лучище надежды! Уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина – одна из немногих из грандов русского рока, кто активно ездит в Донбасс и занимается там благотворительностью. За это многие коллеги подвергли девушку остракизму, а СБУ и вовсе объявило в розыск. Ей, как будто, показалось этого мало, и она стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Накануне она приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с волонтерами избирательного штаба и рассказала о концертах в Дебальцево, на базе Хмеймим, собаках-саперах, своем доме и режиссере Балабанове.
16.02.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Новости
16.02.2018 10:46 Мск (12:46 Екб)
происшествия | Приволжский ФО
Против экс-главы Чебоксар возбуждены новые уголовные дела, теперь их восемь
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: ddrgroup.ru

Следователи Чувашии возбудили еще два уголовных дела в отношении экс-главы Чебоксар Ирины Клементьевой, в общей сложности она является фигурантом восьми дел, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике.
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Против Клементьевой в ходе расследования возбуждено два уголовных дела по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Так, в 2012-2016 годах экс-мэр Чебоксар безвозмездно предоставила в фактическое пользование компании своего супруга предметы мебели, интерьера и иное оборудование, принадлежащее ОАО "Страховая компания "Чувашия-Мед". Она документально включила эти затраты в расходы страховой компании, причинив ей таким образом ущерб на общую сумму свыше 870 тыс. рублей.

"В декабре 2012 года Клементьева скрыла от совета директоров ОАО "СК "Чувашия-Мед" личную заинтересованность в совершении сделки и самостоятельно, без одобрения общего собрания акционеров общества такой сделки, заключила с той же фирмой договор, в соответствии с которым страховая компания передала на четыре года все той же организации в аренду с правом последующего выкупа медицинское оборудование по явно заниженной ставке ежемесячной арендной платы", - говорится в сообщении. В этом случае страховщику был причинен ущерб на сумму свыше 1 млн 350 тыс. рублей.

Ранее в отношении Клементьевой было возбуждено шесть уголовных - по трем эпизодам злоупотребления должностными полномочиями и по трем эпизодам "растраты, совершенной с использованием своего служебного положения, в том числе: в особо крупном размере".

Все уголовные дела соединены в одно производство, они составляют 20 томов. По данным следствия, совокупный ущерб в результате противоправных действий Клементьевой превысил 7 млн 800 тыс. рублей.

На данный момент следователями проведено 19 обысков, а также ряд выемок в страховой компании и других учреждениях, изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности страховщика и другой фирмы, фигурирующей в материалах уголовного дела.

Экс-мэру Чебоксар продлили домашний арест до 17 апреля 2018 года.

"Ранее Клементьева от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Свою вину она не признала. До настоящего времени желания дать какие-либо показания по уголовному делу она не изъявила",- добавили в ведомстве.

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16.02.2018 10:46 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:46 Екб


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Против экс-главы Чебоксар возбуждены новые уголовные дела, теперь их восемь
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