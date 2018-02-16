Против экс-главы Чебоксар возбуждены новые уголовные дела, теперь их восемь

Следователи Чувашии возбудили еще два уголовных дела в отношении экс-главы Чебоксар Ирины Клементьевой, в общей сложности она является фигурантом восьми дел, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике.

Против Клементьевой в ходе расследования возбуждено два уголовных дела по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Так, в 2012-2016 годах экс-мэр Чебоксар безвозмездно предоставила в фактическое пользование компании своего супруга предметы мебели, интерьера и иное оборудование, принадлежащее ОАО "Страховая компания "Чувашия-Мед". Она документально включила эти затраты в расходы страховой компании, причинив ей таким образом ущерб на общую сумму свыше 870 тыс. рублей.

"В декабре 2012 года Клементьева скрыла от совета директоров ОАО "СК "Чувашия-Мед" личную заинтересованность в совершении сделки и самостоятельно, без одобрения общего собрания акционеров общества такой сделки, заключила с той же фирмой договор, в соответствии с которым страховая компания передала на четыре года все той же организации в аренду с правом последующего выкупа медицинское оборудование по явно заниженной ставке ежемесячной арендной платы", - говорится в сообщении. В этом случае страховщику был причинен ущерб на сумму свыше 1 млн 350 тыс. рублей.

Ранее в отношении Клементьевой было возбуждено шесть уголовных - по трем эпизодам злоупотребления должностными полномочиями и по трем эпизодам "растраты, совершенной с использованием своего служебного положения, в том числе: в особо крупном размере".

Все уголовные дела соединены в одно производство, они составляют 20 томов. По данным следствия, совокупный ущерб в результате противоправных действий Клементьевой превысил 7 млн 800 тыс. рублей.

На данный момент следователями проведено 19 обысков, а также ряд выемок в страховой компании и других учреждениях, изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности страховщика и другой фирмы, фигурирующей в материалах уголовного дела.

Экс-мэру Чебоксар продлили домашний арест до 17 апреля 2018 года.

"Ранее Клементьева от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Свою вину она не признала. До настоящего времени желания дать какие-либо показания по уголовному делу она не изъявила",- добавили в ведомстве.