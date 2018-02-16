Прокуратура проводит проверку по факту невыплаты зарплаты медикам в Озерске

В Челябинской области прокуратурой проводится проверка по факту невыплаты зарплаты работникам ФГБУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Прокурору Озерска поручено незамедлительно разобраться в сложившейся ситуации.

"При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в прокуратуре.

Поводом для проверки стала информация о задержках заработной платы работникам системы здравоохранения в Озерске. Вчера сотрудникам начали выплачивать зарплату.

"Однако люди жалуются: им хоть и перечисляют деньги, но опять не все - кому по 7 тысяч рублей, кому по пять, а кому - по 100 рублей. Чтобы узнать, сколько кому поступило денег, врачи вместо того, чтобы заниматься пациентами, вынуждены стоять в очередях к банкоматам. В итоге многие уходят ни с чем: погашение долгов идёт крайне неравномерно, некоторым так до сих пор ни копейки не поступило. Считаю, что ФМБА просто издевается и над работниками больниц, и над всеми гражданами, которые вместо получения медицинской помощи вынуждены наблюдать за тем, как врачи выстраиваются в очереди к банкоматам, чтобы узнать выплатят ли им причитающиеся деньги. Это унижение и издевательство. Будем добиваться полного погашения долгов по зарплате, выплаты компенсаций за задержку и наказания виновных в срыве сроков выплат", - написал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Парламентарий уже направил запрос на имя Генпрокурора РФ.