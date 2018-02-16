Госдума окончательно утвердила новый размер МРОТ

Сегодня на пленарном заседании депутаты нижней палаты федерального парламента единогласно одобрили в третьем, окончательном чтении изменения в федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда", передает корреспондент Накануне.RU.

Как ранее сообщало Накануне.RU, с 1 мая 2018 г. величина МРОТ будет соответствовать величине прожиточного минимума.

Отметим, что МРОТ уже индексировался с 1 января 2018 г., и на данный момент установлен в размере 9 тыс. 489 руб. в месяц (85% от величины прожиточного минимума). С 1 мая он будет равен 11 тыс. 163 рублям, что соответствует прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал 2017 года.

По данным Минтруда РФ, закон непосредственно коснется 3 млн человек, из них 1,6 млн - работники бюджетных организаций регионального подчинения.