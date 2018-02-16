Директор челябинского предприятия отделался штрафом в суде за уклонение от уплаты налогов

Директор предприятия "СтройИндустрияСервис" в Челябинске Олег Челпанов признан виновным в уклонении от уплаты налогов.

В ходе разбирательства установлено, что в 2015-2016 годах им был создан фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных с подконтрольными ему организациями - по фиктивным финансовым документам, представленным в налоговые органы, Челпановым были получены вычеты по налогу на добавленную стоимость на сумму более 9,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В ходе расследования уголовного дела осужденным добровольно погашено 1,1 млн рублей. По ходатайству следователям СК судом для обеспечения возможности полного погашения ущерба бюджетной системе Российской Федерации, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемого: 3 квартиры, 2 земельных участка, 2 легковых автомобиля и грузовой автомобиль, доли в уставном капитале коммерческих организаций.

Челпанов по решению суда приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей, также с него взыскано 6,7 млн рублей с учетом добровольно произведенной выплаты в сумме 1,8 млн рублей.