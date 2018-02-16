Глава Колыванского района Новосибирской области ушел в отставку после инцидента с детьми, утонувшими в забытой коммунальщиками яме

Глава Колыванского района Новосибирской области Виктор Аверин ушел в отставку после того, как двое детей утонули в забытой коммунальщиками яме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной администрации.

"Добровольно ухожу в отставку с должности главы Колыванского района Новосибирской области по собственному желанию 16 февраля 2018 года", - говорится в постановлении.

В этой связи его полномочия на этом посту прекращены также с 16 февраля 2018 года.

Как сообщало Накануне.RU, из-за инцидента с утонувшими в яме детьми ранее ушел в отставку глава поселка Колывань Новосибирской области Алексей Дорофеев.

Напомним, по факту гибели двух детей 6-ти и 11-ти лет в рабочем поселке Колывань возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Так, 22 ноября 2017 года в рабочем поселке Колывань по улице Советской сотрудники МУП "Коммунальное хозяйство" при проведении ремонтных работ вырыли яму глубиной не менее трех метров с целью устранения неполадок водопровода. После ремонтных работ коммунальщики яму не закопали. В течение длительного времени яма, заполненная водой, не была должным образом огорожена. В результате вечером 2 февраля 2018 года два брата упали в эту яму и погибли.