"Хотелось просто треснуть судье!" Вратарь сборной России по мини-футболу рассказал о скандальном полуфинале Евро-2018

Вратарь сборной России по мини-футболу Георгий Замтарадзе довольно жестко прокомментировал судейство на недавнем чемпионате Европы-2018 в Словении.

Напомним, в полуфинале Россия уступила сборной Португалии. Матч получился скандальным, судьи не засчитали два решающих фола против нашей команды. Вопросы к судейству в этой встрече возникали и у старшего тренера сборной Сергея Скоровича.

О произошедшем высказался Георгий Замтарадзе, который играл в том матче в воротах.

"Хотелось, конечно, просто треснуть судье! Но нельзя было поддаваться эмоциям, возможно, он не увидел что-то, может освещение было не очень хорошим. Я все равно старался зарядить и себя, и ребят. Ну что поделать? Надо было быть на две головы выше соперников. Это сейчас сложно, потому что общий уровень растет. Это раньше было так, что выходишь на поле и на расслабоне обыгрываешь соперников, а теперь уже надо попотеть, чтобы выиграть. Сейчас на результат влияют микро-эпизоды. А когда судья влияет на исход встречи, получается, он делает результат", - приводит слова голкипера официальный сайт Российского футбольного союза.

Также он рассказал, как на это отреагировала команда и не было ли желания разобраться с судьями "по-мужски".

"Так а в чем смысл? Все взрослые люди, все прекрасно все видели. Ну ничего, мы переживем, а на следующий чемпионат приедем злыми и вообще "порвем" всех", - пообещал Замтарадзе.

Напомним, по итогам Евро-2018 сборная России выиграла бронзовые медали турнира.