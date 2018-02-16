Золотой пистолет экс-премьера Дагестана хранился у него незаконно

Экс-глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов незаконно хранил найденный у него золотой пистолет.

"Пистолет боевой, поэтому хранился он у вице-премьера незаконно", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что на самом деле пистолет позолоченный с серебряной ручкой, вероятно, что это подарок.

5 февраля силовики задержали Гамидова, а также вице-премьеров правительства республики Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Чиновники подозреваются в хищении бюджетных средств региона.

Сообщалось, что в ходе обысков из оружия у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.