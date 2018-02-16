Главы Прикамья, Губахи и "Метафракса" договорились построить завод по производству аммиака, карбамида и меламина

На инвестиционном форуме в Сочи в присутствии Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова "Метафракс", Пермский край и мэрия Губахи подписали инвестиционный контракт на строительство промышленного комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Под документом поставили подписи губернатор края Максим Решетников, генеральный директор "Метафракса" Владимир Даут и глава Губахи Николай Лазейкин. Срок контракта – 10 лет. Решетников рассказал, что в 2017 г. индекс промышленного производства достиг показателя 104,4% по отношению к прошлому году.

"В прошлом году в крае введено большое количество новых производств, как крупных – например, четвертый энергоблок Добрянской ГРЭС – так и не таких больших. В этом году ожидаем начала работы крупного рудника "ЕвроХим" ценой более 100 млрд руб. Нам, краевым властям, важно обеспечить регион новыми производствами на многие годы вперед. Сегодняшнее подписание – шаг к этому", - сказал губернатор.

Решетников обратил внимание на объем работ, проведенных менеджментом компании. Согласованы все условия финансирования проекта, юридические документы, подготовлена площадка для строительства. Строительство промышленного комплекса даст новые рабочие места.

"В свою очередь, строительство нового промышленного комплекса дает жизнь Кизеловскому угольному бассейну: создаются рабочие места, компания строит жилье, инфраструктуру, социальные объекты", - сказал председатель совета директоров "Метафракса" Армен Гарслян.

Даут рассказал, что компания уже вложила в подготовительные работы 88 млрд 400 млн руб. На стройке будет работать до 3 тыс. человек, а поступления в бюджет от деятельности подрядчиков – десятки миллионов. За время действия специнвестконтракта налоговые отчисления компании увеличатся на 1 млрд руб. По словам главы города, помимо нового жилья и инфраструктуры, в Губахе активнее развивается малый и средний бизнес.

По контракту "Метафракс" к 2021 г. создаст новый комплекс по производству аммиак-карбамида-меламина на основе продувочного газа производства метанола. Общий объем собсвтенных и заемных вливаний составит 58 млрд руб. без учета НДС. Успешная реализация позволит инвестору с 2021 г. выпускать 575 тыс. т карбамида, 308 тыс. т аммиака и 41 тыс. т меламина в год. Появятся не менее 392 новых рабочих мест.

Произойдет оптимизация использования энергоресурсов и сырья на площадке предприятия. Расширится ассортимент производимой химической продукции, в том числе для собственного потребления и дальнейшей внутренней переработки. Руководство компании готово дополнительно инвестировать в строительство социальной инфраструктуры и жилья для своих работников.