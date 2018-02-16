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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
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культура ;  | комментариев: 5
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В 2018 году в Нижнем Тагиле заменят 90 лифтовых подъемников
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лифт (2015) | Фото: nashemisto.dp.ua

На Среднем Урале стартовал второй этап проекта по ускоренной замене лифтов. В его рамках к концу этого года в многоквартирных домах региона планируется обновить 515 подъемников, 90 из которых будут заменены в Нижнем Тагиле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

В Свердловской области данная программа стартовала в 2016 году и была обусловлена необходимостью обеспечения безопасности условий проживания граждан. Износ лифтового парка многоквартирных домов к тому времени в регионе составил почти 22%, и замены требовали более 4 тыс. подъемников. По информации областного правительства, реализация программы "1000 лифтов" позволила за год обновить этот парк более чем на треть. За счет разных источников финансирования в муниципалитетах области было заменено 1,2 тыс. лифтов, износ лифтового хозяйства снизился до 13%, а условия проживания улучшились у 120 тыс. жителей Свердловской области. Таким образом, область вошла в пятерку субъектов страны с самым безопасным лифтовым оборудованием.

В Нижем Тагиле полномасштабная замена лифтов началась в 2013 году - тогда на смену старым пришло 214 новых подъемников. В период с 2016 по 2017 год было заменено еще 100 лифтов, в этом году планируется установить 90 современных подъемников. Адресный список домов опубликован на сайте министерства

На сегодняшний день программа "1000 лифтов" признана одной из лучших российских практик в сфере ЖКХ. В апреле 2017 года проект кредитования ускоренной замены лифтового оборудования, в основу которого был положен опыт Среднего Урала, минстрой РФ определил в качестве приоритетного ведомственного проекта развития и рекомендовал практику Свердловской области тиражировать на все регионы страны.

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16.02.2018 09:20 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
11:20 Екб


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В 2018 году в Нижнем Тагиле заменят 90 лифтовых подъемников
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