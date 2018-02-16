В 2018 году в Нижнем Тагиле заменят 90 лифтовых подъемников

На Среднем Урале стартовал второй этап проекта по ускоренной замене лифтов. В его рамках к концу этого года в многоквартирных домах региона планируется обновить 515 подъемников, 90 из которых будут заменены в Нижнем Тагиле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

В Свердловской области данная программа стартовала в 2016 году и была обусловлена необходимостью обеспечения безопасности условий проживания граждан. Износ лифтового парка многоквартирных домов к тому времени в регионе составил почти 22%, и замены требовали более 4 тыс. подъемников. По информации областного правительства, реализация программы "1000 лифтов" позволила за год обновить этот парк более чем на треть. За счет разных источников финансирования в муниципалитетах области было заменено 1,2 тыс. лифтов, износ лифтового хозяйства снизился до 13%, а условия проживания улучшились у 120 тыс. жителей Свердловской области. Таким образом, область вошла в пятерку субъектов страны с самым безопасным лифтовым оборудованием.

В Нижем Тагиле полномасштабная замена лифтов началась в 2013 году - тогда на смену старым пришло 214 новых подъемников. В период с 2016 по 2017 год было заменено еще 100 лифтов, в этом году планируется установить 90 современных подъемников. Адресный список домов опубликован на сайте министерства

На сегодняшний день программа "1000 лифтов" признана одной из лучших российских практик в сфере ЖКХ. В апреле 2017 года проект кредитования ускоренной замены лифтового оборудования, в основу которого был положен опыт Среднего Урала, минстрой РФ определил в качестве приоритетного ведомственного проекта развития и рекомендовал практику Свердловской области тиражировать на все регионы страны.