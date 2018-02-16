В Китае показали учения новейших истребителей

ВВС Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) показали к Празднику Весны кадры учений своих новейших истребителей – произведённых в России Су-35 и J-20 собственной разработки.

В двухминутном ролике демонстрируется, как самолёты ВВС НОАК проводят учения, в условиях, приближенных к боевым. Место проведения учений не сообщается, однако известно, что ранее как минимум четыре Су-35 были задействованы в маневрах над акваторией Южно-Китайского моря.

J-20 демонстрирует успехи Китая в создании собственного истребителя нового поколения. Принятие такого самолёта на вооружение – важный шаг в повышении боеспособности ВВС НОАК. Применительно к Су-35 портал Sina.com отмечает, что этот многоцелевой истребитель способен действовать на больших расстояниях над морем.

По данным сингапурского издания "Ляньхэ цзаобао", в настоящее время производится 15 машин J-20 ежегодно, но уже вскоре годовая норма производства таких истребителей может быть увеличена до 50.

Параллельно с разработкой J-20 Пекин приобрёл 24 Су-35, изначально обсуждалась возможность покупки 48 российских машин.