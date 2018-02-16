Власти Челябинской области подписали меморандум о взаимодействии с Внешэкономбанком и АСИ

На Российском инвестиционном форуме в Сочи правительство Челябинской области, Внешэкономбанк и АСИ подписали меморандум о взаимодействии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

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Стороны намерены взаимодействовать в подготовке, формировании и организации финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие региона и его территорий - особых экономических зон, свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных территориальных кластеров и моногородов.

Как отметил губернатор Борис Дубровский, у Южного Урала немало резервов для роста – в плане реализации производственных, инфраструктурных инвестиционных проектов.

"Это один из экономически развитых регионов страны. Безусловно, финансовая поддержка инвестиционных проектов со стороны Внешэкономбанка значительно укрепит позиции Челябинской области", - считает он.

Председатель правления ВЭБ Сергей Горьков добавил, что подписанный меморандум позволит расширить рамки сотрудничества в инвестиционной сфере и придать новый импульс развитию региона.