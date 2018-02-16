Уралец, едва не задушивший полицейского, заплатит штраф в 30 тысяч рублей

Суд на Среднем Урале вынес приговор 54-летнему жителю Богдановича Юрию К. Его признали виновным в применении насилия к полицейскому.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 31 октября прошлого года пьяный мужчина доставлялся сотрудниками ОМВД России по Богдановичскому району для проверки сигнала о совершенных им преступлениях. Уралец, будучи недоволен таким развитием событий, внезапно напал на полицейского, который управлял автомобилем.

"В частности, подсудимый схватил сотрудника полиции за воротник и капюшон форменной одежды. При этом стал с силой тянуть их в свою сторону, прекращая доступ воздуха к его органам дыхания", - уточнили в прокуратуре.

Суд вынес свой приговор: Юрию К. назначен штраф в размере 30 тыс. руб.