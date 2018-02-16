Екатеринбургский цирк отреставрируют за 98 миллионов рублей

В Екатеринбурге на реставрацию государственного цирка потратят 97,7 млн рублей. Планируется провести капитальный ремонт фасадов здания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как известно из документации, размещенной на сайте единой информационной системы в сфере закупок, работы начнутся после заключения договора. Ремонт должны произвести до 1 ноября 2018 года.

Планируется провести капитальный ремонт кровли и конструкций купола екатеринбургского государственного цирка: заменить кровлю, восстановить защитный слой бетона в опорах узла арок купола и заново нанести антикоррозийное лакокрасочное покрытие.

"Демонтаж и замена всех витражей и окон на фасадах здания, ремонт и реставрация барельефов, выполнение новой вентилируемой системы", - сообщается в документе.