Педагога из Таганрога, пожаловавшегося Медведеву на зарплаты, восстановят в должности

Преподаватель таганрогского техникума Виктор Макаренко, уволенный после обращения с жалобой к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, будет восстановлен в должности.

Об этом исполняющая обязанности директора таганрогского техникума Людмила Прорерва заявила коллективу, сообщил РИА Новости сотрудник техникума.

В конце января Макаренко написал премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с жалобой на отсутствие индексации зарплаты. Через некоторое время он был уволен. При этом, по словам пресс-секретаря донского Министерства общего и профессионального образования Лианы Симоновой, Макаренко был уволен не за эту жалобу, а "за накопившиеся дисциплинарные проступки в период его работы в техникуме".

В самом учебном заведении причину увольнения долго проработавшего там преподавателя назвать отказались, объяснив это отсутствием права разглашать "персональные данные работника".

Спустя примерно неделю стало известно, что директор техникума уволилась по собственному желанию, а рабочая группа рекомендовала временно исполняющему обязанности, который будет назначен, восстановить Макаренко в должности замдиректора техникума.