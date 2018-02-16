Объявлен состав сборной России по хоккею на матч со Словенией на Олимпиаде-2018

Объявлен состав сборной России по хоккею на второй матч предварительного раунда Олимпиады-2018 против сборной Словении. Его приводит официальный сайт Федерации хоккея России. Как передает корреспондент Накануне.RU, Олег Знарок выставил на игру следующие сочетания игроков: Вратари: Кошечкин (Сорокин). Гавриков - Войнов, Ковальчук (А) - Андронов (А) - Калинин; Нестеров - Киселевич, Гусев - Дацюк (К) - Капризов; Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов; Яковлев, Телегин - Каблуков - Григоренко, Мозякин. Матч России и Словении состоится сегодня и начнется в 10.40 по московскому времени. Напомним, в первом матче Олимпиады российские хоккеисты уступили сборной Словакии со счетом 2:3.

16.02.2018 09:20 Мск | Южная Корея | информационная служба Накануне.RU

11:20 Екб





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Объявлен состав сборной России по хоккею на матч со Словенией на Олимпиаде-2018