Объявлен состав сборной России по хоккею на матч со Словенией на Олимпиаде-2018

Объявлен состав сборной России по хоккею на второй матч предварительного раунда Олимпиады-2018 против сборной Словении. Его приводит официальный сайт Федерации хоккея России.
Как передает корреспондент Накануне.RU, Олег Знарок выставил на игру следующие сочетания игроков:
Вратари: Кошечкин (Сорокин).
Гавриков - Войнов, Ковальчук (А) - Андронов (А) - Калинин;
Нестеров - Киселевич, Гусев - Дацюк (К) - Капризов;
Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов;
Яковлев, Телегин - Каблуков - Григоренко, Мозякин.
Матч России и Словении состоится сегодня и начнется в 10.40 по московскому времени.
Напомним, в первом матче Олимпиады российские хоккеисты уступили сборной Словакии со счетом 2:3.