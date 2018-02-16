Ветхий корпус пермского медуниверситета реконструируют в рамках государственно-частного партнерства

Ветхий двухэтажный корпус медицинского университета в Перми, расположенногоый по адресу ул. Крисанова, 22, будет реконструирован в рамках инвестиционного соглашения между "Корпорацией развития Пермского края" (КРПК) и Пермским государственным медицинским университетом имени академика Е.А. Вагнера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соглашение было подписано накануне. В присутствии министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой подписи под документом поставили генеральный директор КРПК Дмитрий Ильин и ректор ВУЗа Ирина Корюкина.

В результате государственно-частного партнерства в 2023 году на месте ветхого корпуса появится новое семиэтажное здание, два этажа которого, общей площадью 350 кв.м., будут переданы ПГМУ им. Вагнера. На этих площадях, как поясняют в медуниверситете, предполагается разместить учебные классы IT-направлений.

По словам ректора университета Ирины Корюкиной, появление такого документа – первый случай в России.

"Для государственных ВУЗов страны существует запрет на реализацию инвестиционных проектов, при этом у каждого ВУЗа есть потребность в реконструкции ветхих корпусов. Сегодняшнее подписание инвестконтракта создало прецедент в России. Нашим путем теперь смогут пройти все ВУЗы страны", - подчеркнула она.

Заключение соглашения инициировало Министерство здравоохранения РФ. Пермский край выбран министерством для реализации "пилотного" федерального проекта. Минздрав РФ, Минобр РФ и Росимущество и провели масштабную подготовку, чтобы создать механизм поддержки образовательных учреждений страны.