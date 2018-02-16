В детсадах и школах Челябинска не выполняют нормы питания по творогу, овощам и фруктам

В Челябинской области за прошлый год 385 должностных лиц были привлечены к ответственности за различные нарушения в организации питания в детсадах и школах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На контроле ведомства находится 975 общеобразовательных учреждений. Не организовано питание школьников в четырех школах Увельского и Каслинского районов.

Специалисты отмечают, что в школах рацион питания составляется, исходя из суммы, без учета физиологической потребности в основных белковых продуктах. Так, отмечается невыполнение норм питания по рыбе, творогу, овощам, фруктам и сокам. В детсадах выполнение норм питания по основным белковым продуктам в пределах нормы – мясопродукты, масло сливочное, но также отмечается дефицит в рационе творога, овощей, фруктов, соков.

Кроме того, в течение годы были установлены факты поступления фальсифицированной готовой продукции в дошкольные организации (масло сливочное, молоко, сыр), где заявленный состав не соответствовал по содержанию растительных жиров. В адрес производителей и поставщиков приняты меры административного принуждения.