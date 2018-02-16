Перекрытие улицы Куйбышева в Кургане из-за работ "Водного союза" продлено еще на полмесяца

Улица Куйбышева на участке от Блюхера до Половинской из-за ремонтных работ будет перекрыта еще на полмесяца - до 28 февраля.

Увеличение срока перекрытия данного участка на 11 дней необходимо для завершения работ на самотечном коллекторе и восстановления благоустройства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Возобновить движение планируется 1 марта.

Как ранее сообщало Накануне.RU, с 17 января в связи с устранением аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 1000 мм было закрыто движение для всех видов автотранспорта по улице Куйбышева.