В Магнитогорске повторно осудят бизнес-леди, которая дала взятку в центр занятости за фиктивное трудоустройство инвалидов

27 ноября прошлого года Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска оправдал местную предпринимательницу - она обвинялась в даче взятки инспектору городского центра занятости. Однако гособвинитель обжаловал приговор в вышестоящую инстанцию.

Апелляция Челябинского облсуда согласилась с доводами прокурора, направив приговор райсуда на новое рассмотрение, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Обвиняемая, являясь руководителем коммерческой организации, с июня по сентябрь 2015 года передала взятку в размере 25 тыс. рублей инспектору центра занятости Магнитогорска за участие в программе и предоставление субсидий за создание рабочих мест для трудоустройства 5 инвалидов. Инвалиды же в фирме были устроены фиктивно и фактически трудовую деятельность не осуществляли, а работодатель получила субсидию в размере 340 тыс. рублей.