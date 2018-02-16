Свердловчан призвали отметить Масленицу на горе Белой, которую хотят превратить в особую экономическую зону

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова рекомендует в эти выходные отметить Масленицу на горе Белой, передает корреспондент Накануне.RU.

На этой площадке будет организован массовый спуск с горы на сноубордах. Сноубордисты скатятся с зажженными фонариками. Праздник на горе продлится до 2 часов ночи. По словам Эльмиры Тукановой, эта площадка пользуется большим спросом для массовых гуляний. Также там можно будет насладиться фаер-шоу, отведать вкусных блинов и поучаствовать в конкурсах. Завершится мероприятие дискотекой.

На территории Екатеринбурга главные масленичные гуляния пройдут в парке Маяковского и в парке сказов. Проводы зимы в парке сказов традиционно будут посвящены произведениям Бажова. Всех гостей ожидают развлечения, игры и сожжение гигантского чучела высотой 8 м. Вход на все площадки свободный.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев заявил о планах сделать комплекс "Гора Белая" новой особой экономической зоной на Среднем Урале.

Александра Рогалина