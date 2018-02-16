Уралец взломал платежный терминал, чтобы подарить бывшей жене кольцо на День святого Валентина

На Среднем Урале задержали подозреваемого в хищении денег из платежного терминала. На преступление он пошел, чтобы сделать подарок своей бывшей жене.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, в дежурную часть полиции Новоуральска обратился представитель организации, занимающейся обслуживанием платежных терминалов. Мужчина рассказал, что автомат по приему денег, установленный во входной группе продуктового магазина на улице Юбилейной, вскрыт и из него пропало 34 тысячи рублей.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Стражи порядка выяснили, что хищение наличности было совершено результате взлома неизвестным злоумышленником замка дверцы на задней части терминала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, тщательного опроса сотрудников торговой точки, возможных очевидцев и анализа видеозаписи с камер наблюдения, личность подозреваемого вскоре была установлена: им оказался местный, неработающий, ранее судимый за кражи и угоны автотранспорта гражданин 1981 года рождения.

"В 2015 году мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное уничтожение чужого имущества. Поначалу он отрицал свою причастность к преступлению, но, когда сотрудники уголовного розыска предъявили ему неопровержимые доказательства, во всем признался. Свой поступок гражданин объяснил желанием помириться с бывшей супругой. На часть украденных денег он приобрел золотое кольцо, которое намеревался преподнести даме сердца в качестве подарка в День святого Валентина. Сделать это он не успел - подозреваемого по месту жительства задержали оперативники. Ювелирное изделие и оставшиеся деньги сыщики обнаружили и изъяли здесь же", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Пока что уральца отпустили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас он проверяется на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города и области.