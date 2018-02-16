"Суть времени" требует от Решетникова пятилетнего моратория на переименование улиц и площадей

Пермские общественники обратились к губернатору Максиму Решетникову. Они просят ввести пятилетний мораторий на переименование в регионе улиц и площадей, сообщил Накануне.RU координатор краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

"Мы предлагаем, во-первых, ввести мораторий на переименование улиц и площадей в Пермском крае сроком на пять лет. Во-вторых, в период действия моратория провести научные исследования и организовать открытые дискуссии по каждому из наиболее спорных исторических деятелей, чтобы сформировать объективное представление о его вкладе в историю страны", - говорится в обращении.

Напомним, комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования предлагает изменить названия улиц, которые названы "в честь лиц, причастных к массовым внесудебным расправам, убийствам и террористической деятельности". В состав комиссии вошел 21 человек. Среди них "авторитетные историки, краеведы, представители духовенства и конфессий". В "Сути времени" рекомендации считают безосновательными и субъективными.

"Их направленность носит антидемократический характер, задачи антинаучны, содержание противоречит государственному курсу на укрепление единства истории России. Обсуждение этих новшеств провоцирует в обществе недовольство и социальное напряжение, их реализация может привести к социальной дестабилизации", - говорят общественники.