Норвежский террорист Брейвик, убивший 77 человек, впервые заявил о раскаянии

Андерс Брейвик, осужденный за два теракта, в результате которых погибло 77 человек, впервые заявил о том, что раскаивается в содеянном.

Как сообщает издание Verdens Gang, Брейвик написал письмо начальству тюрьмы, в которой он содержится, утверждая, что оставил националистическую идеологию и сделал бы все, чтобы событий семилетний давности никогда не происходило.

Судебные психиатры считают, что раскаянию осужденного доверять не стоит - он надеется таким образом сократить себя срок заключения, передает Интерфакс.

Напомним, ранее Брейвик пытался выиграть суд против правительства Норвегии из-за "бесчеловечных условий" его содержания в тюрьме. В частности Брейвик жаловался на одиночное содержание и холодный кофе. Осужденный требовал признать нарушение его права на частную жизнь, однако эта жалоба была отклонена. Но щедрую компенсацию ему выплатили.

Напомним, Брейвик осужден на 21 год тюрьмы за убийство 77 человек в Осло. Террорист никогда не скрывал нацистских воззрений и хвастался тем, что 25 лет бился за национал-социализм.