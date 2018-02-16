В Кургане в аварии на Омской погиб 35-летний мужчина

В Кургане на улице Омской в аварии погиб 35-летний мужчина.

ДТП произошло 15 февраля у дома №98 на улице Омской, сообщили Накануне.RU в ОГИБДД УМВД России по Кургану.

25-летний водитель "Опеля", двигаясь от трассы в сторону улицы Дзержинского, выехал на встречную полосу, где врезался в "Газель". Удар пришелся на то место, где сидел пассажир.

"От полученных травм пассажир скончался до приезда бригады "скорой", - добавили в ГИБДД.

Сейчас полицейские выясняют по какой причине водитель "Опеля" выехал на "встречку".