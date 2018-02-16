В двух районах Екатеринбурга введен особый противопожарный режим

Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о введении особого противопожарного режима на отдельных территориях города c установлением дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия, сообщили Накануне.RU в мэрии Екатеринбурга.

Это касается двух районов - Верх-Исетского и Чкаловского. Режим вводится с 16 февраля 2018 года.

В связи с этим, на время особого режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Главам районов поручено привлечь работников муниципальных казенных учреждений службы заказчика к выявлению нарушений действующего законодательства в области обеспечения пожарной безопасности на территории Екатеринбурга.

Сотрудникам МЧС направлена просьба провести на территориях Верх-Исетского и Чкаловского районов города Екатеринбурга ряд профилактических и надзорных мероприятий. Провести с жителями профилактические беседы по вопросам обеспечения пожарной безопасности, а также ежемесячно координировать организацию работы по пресечению фактов несанкционированного проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых домов, рекомендовано и управляющим компаниям.