На Южном Урале прокуратура проверяет информацию о вырубке леса в охранной зоне озера Тургояк

Челябинская природоохранная прокуратура проверит информацию о рубке леса на берегу озера Тургояк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Природоохранный прокурор уже выезжал на место для проведения обследования мест рубок. По предварительным данным заготовка древесины ведется ООО "Миасслес" на арендованной территории лесного фонда за пределами охранной зоны памятника природы Челябинской области.

Напомним, на прошлой неделе общественники обнаружили в охранной зоне озера Тургояк масштабную вырубку леса. Волонтеры общественного движения защиты прав потребителей "Гражданский патруль" рассказали, что спиленную древесину вывозили на специальной технике. Кроме того, на льду организованы туалеты, выгребные ямы от палаточного лагеря переполнены, всюду мусор, в том числе остатки салютов и петард.