На железнодорожном переезде в Уссурийске столкнулись иномарка и тепловоз

На железнодорожном переезде в Уссурийске произошла авария. Столкнулись иномарка и тепловоз.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Приморскому краю, 53-летний водитель "Тойота Приус" двигался по улице Сельскохозяйственная в направлении Невского. Приближаясь к регулируемому железнодорожному переезду в районе дома №1 "В" на улице Сельскохозяйственная, шофер проигнорировал запрещающий сигнал семафора и продолжил движение, спровоцировав столкновение с тепловозом.

"В результате аварии водитель "Тойоты" получил травмы головы и руки. Мужчина доставлен в лечебное учреждение в состоянии шока. На момент происшествия световой и звуковой сигнал были исправны и включены, установлены соответствующие дорожные знаки. Стаж вождения водителя легкового автомобиля составил 19 лет, в текущем году его уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил проезда перекрестка", - сообщили в МВД.

По факту авария полиция проводит проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.