Продолжают появляться новые подробности авиаудара сил западной коалиции по войскам союзников Башара Асада в районе города Дейр-эз-Зор 7 февраля. Как предаёт агентство Рейтер, в жертвами налёта могли стать до 300 сотрудников частной военной компании, связанной с Кремлём. Военврач на условиях анонимности сообщил агентству, что с пятницы по понедельник в Москву прибыли три транспортных самолёта с ранеными в ходе инцидента.

Атаман казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев, посетивший Центральный военный госпитале Минобороны в Химках, рассказал, что несколько отделений учреждения практически полностью заняты ранеными.

Начальник мобилизационного отдела ОД "Новороссия" Михаил Полынков сообщает о том, что безвозвратные потери отрядов ЧВК, состоявших из россиян и дончан, составляют 334 человека.

Американская сторона вскоре после авиаудара заявляла о том, что ей удалось уничтожить примерно 100 человек из проасадовских сил. По данным МО РФ, на атакованном ВВС США плацдарме не было российских военнослужащих. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе боестолкновения, обстоятельства которого сейчас выясняются, могли погибнуть пятеро россиян, но их гражданство ещё требует уточнения.