Эвакуировали 106 человек экипажа: во Владивостоке тушили пожар на корабле "Маршал Шапошников"

На корабле Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" в порту Владивостока произошел пожар. К настоящему времени возгорание удалось ликвидировать.

По данным РИА "Восток-Медиа", очаг возгорания располагался в машинном отделении корабля, который находится на ремонте у причальной стенки "Дальзавода".

С корабля эвакуировали 106 человек экипажа. По данным Морского спасательно-координационного центра Владивостока, жертв и пострадавших нет.

Представитель Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) сообщил РИА Новости, что площадь пожара незначительная, серьезного ущерба нет. По его словам, корабль стоит на заводе на модернизации, с него снято все оборудование. "Предварительно, загорелась изоляция или обшивка. Виновника установит проверка", - добавил представитель ДЦСС.

В пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ, в свою очередь, рассказали, что пожар на "Маршале Шапошникове" возник во время сварочных работ.

Местные интернет-паблики размещают фото с причала во Владивостоке, с корабля идет густой дым.