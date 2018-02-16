В Кургане фура сбила 10-летнего ребенка, а потом врезалась в легковушку

В Кургане фура сбила 10-летнего мальчика.

ДТП произошло накануне в 12.35 у дома №131 на улице Омской, сообщили Накануне.RU в ОГИБДД УМВД России по Кургану.

49-летний водитель на грузовике "Вольво" ехал в сторону ул. бульвар Мира - в это время ребенок переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда мальчик получил травмы и был доставлен в детскую больницу имени Красного Креста.

После наезда на ребенка фура еще врезалась в "Опель".