"Полюбуйтесь бессилием наших властей": екатеринбургской "юрте" меняют имидж

Хозяева зеленой юрты, которая находится в районе городского пруда Екатеринбурга, меняют имидж полусферы. По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, странное сооружение прикрыли чёрно-жёлтой накидкой, а на "шапке" сделали подобие крыши, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как пишет депутат на своей странице в Facebook, издалека эта перекрашенная сфера напоминает помойку.

Ранее сообщалось, что министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области пытается через суд очистить водоём от "позорного строения" - зелёной юрты.

"Гости дорогие, любители спорта, добро пожаловать в столицу Урала. Полюбуйтесь видами центра города и, заодно, бессилием наших властей. Боюсь загадывать, сколько еще лет "полумяч" продолжит "дрейфовать" по волнам Исети, уплывая из-под "носа" контролирующих организаций", -