В Магнитогорске на остановке от сердечного приступа скончался водитель маршрутки

В Магнитогорске водитель маршрутного автобуса умер от сердечного приступа прямо на смене.

Трагедия произошла накануне около 20.00 на перекрестке улиц Вокзальной и Советской, сообщили Накануне.RU в Миндортрансе Челябинской области.

Подъехав к остановке "Улица Бурденко", водитель сказал пассажирам, что ему стало плохо и жарко, и вышел из салона. Через некоторое время он упал на землю. Приехавшие на место врачи "скорой" констатировали смерть мужчины. Известно, что он скончался от сердечного приступа.