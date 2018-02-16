Экс-начальник 8 Центра заказчика-застройщика внутренних войск МВД по Уральскому региону отправится в колонию

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор теперь уже бывшему начальнику 8 Центра заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Уральскому региону. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взятки и отправили в колонию.

Суд признал доказанным, что в декабре 2015 года руководитель, зная о том, что работы по реконструкции объектов военного городка и строительству жилого дома ООО "Сантехэнергострой" не выполнены, получил взятку в 100 тыс. руб., подписал акты об их выполнении и отдал распоряжение о перечислении авансового платежа подрядной организации. Как сообщили Накануне.RU в Военной прокуратуре Центрального военного округа, в результате государству был причинен ущерб, превышающий 193 млн руб.

По приговору суда экс-начальник получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на три года. Также у него конфискована денежная сумма, эквивалентная сумме взятки - 100 тыс. руб.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск, заявленный военным прокурором гарнизона, о взыскании с осужденного ущерба, причиненного государству.