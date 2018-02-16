Адвокат: Возбуждено дело против брата водителя грузовика, из-за которого погибли 10 югорских акробатов

Новое развитие получила история с уголовным преследованием виновных в гибели под Ханты-Мансийском 10 спортсменов из Нефтеюганска. Под "уголовку" якобы попал брат одного из четверых осужденных за резонансное ДТП. Он тогда вел второй грузовик, который также был участником аварии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Документов я не видел, но три генерала Следственного комитета заявили нам о возбуждении против Вадима Саитханова уголовного дела. 19 февраля нам предоставят документы, чтобы мы могли пойти в суд и требовать возвращения основного дела на доследование", - рассказал Накануне.RU адвокат, ранее представлявший в суде интересы пострадавших, Дмитрий Дядькин.

Он уточнил, что дело возбудили по той же статье, по которой ранее обвинялся водитель первого грузовика Раиль Саитханов, - "Нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух и более человек".

"Дело возбудили после назначения Нестерова. С 12 февраля он работал в Ханты-Мансийске, рассказал родителям, что будет делать. По его словам, теперь будут расследовать так, как надо, а не так, как было раньше. На вопрос, почему раньше так было нельзя, он ответил, что в Екатеринбурге недоглядели, а теперь всем занимаются следователи из Москвы, которые работают при Бастрыкине", - сказал адвокат.

Отметим, ранее для многих родителей погибших и пострадавших спортсменов не был понятно, почему Вадим Саитханов был лишь свидетелем.

"Непонятно, почему на скамью подсудимых не сел Вадим Саитханов (водитель второго грузовика), ведь большинство родителей считает, что именно из-за него все и случилось. Он не соблюдал скоростной режим, дистанцию. Все эксперты это признали! Но он почему-то по делу проходит как свидетель", – рассказал ранее отец, чья 10-летняя дочь сейчас находится на реабилитации в Москве.

Напомним, авария произошла 4 декабря 2016 г. Погибли 10 спортсменов и двое взрослых. Виновные в трагедии получили от 11 месяцев исправительных работ до шести лет девяти месяцев колонии общего режима. Генпрокуратура хочет обжаловать приговор.