В Озерске на карантин закрыты все образовательные учреждения

В Озерске на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты все образовательные учреждения города с 17 по 22 февраля. Соответствующее решение принято на повторном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Образовательный процесс приостановлен в общеобразовательных организациях и в организациях дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования и управлению культуры администрации и в учреждениях начального и среднего профессионального образования (1,2 курс).

Также отменены занятия в кружках, спортивных секциях, культурно-массовые и спортивные мероприятия в закрытых помещениях.

Родителям рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми детского сада.