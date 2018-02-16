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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Чичерина: Теперь я лучище надежды! Уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина – одна из немногих из грандов русского рока, кто активно ездит в Донбасс и занимается там благотворительностью. За это многие коллеги подвергли девушку остракизму, а СБУ и вовсе объявило в розыск. Ей, как будто, показалось этого мало, и она стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Накануне она приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с волонтерами избирательного штаба и рассказала о концертах в Дебальцево, на базе Хмеймим, собаках-саперах, своем доме и режиссере Балабанове.
16.02.2018
культура ;  | комментариев: 1
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В Воронеже стартовал "мэрский" конкурс. Жители заявляют о саботаже их мнения и ищут правды в судах
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Пустое кресло (2017) | Фото: odintsovo.info

Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Воронежа стартовал 13 февраля 2018 года. В первый день подачи документов от претендентов желающих не оказалось. Конкурс можно считать состоявшимся при участии не менее двух кандидатур. Состав комиссии наполовину утвердил бывший мэр, а сейчас врио губернатора Александр Гусев, другую половину - гордума.
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Согласно положению о порядке проведения конкурса по отбору мэра Воронежа, которое утвердили городские парламентарии, кандидаты обязаны пройти тесты и собеседования на знание Конституции РФ, устава города и области, законодательства о местном самоуправлении и антикоррупционного законодательства.

Победителя выберут при помощи тайного голосования, прямых выборов населением не предусмотрено.

Кандидатура Вадима Кстенина сейчас считается наиболее вероятной, судя по многочисленной информации в СМИ, а, например, воронежский телеграмм-канал "Андрей Иосифович Макин" сообщает: "В АП согласовали Вадюшу Кстенина на пост сити-менеджера Воронежа. Выборы проведут и все оформят".

Однако на 17 июня 2018 года назначена конференция по вопросу возвращения прямых выборов мэра. Норма представительства – один делегат от 1 тыс. граждан, предполагаемое число участников собрания – 887 человек.

Изначально инициатива о конференции принадлежала члену Общественной палаты города Константину Квасову, который вместе со сторонниками собрал необходимое число подписей, но под формальными предлогами депутаты сначала уклонились от рассмотрения вопроса, а потом и вовсе отказали инициативной группе в праве проводить конференцию. И вдруг неожиданно для всех появляется еще одна инициативная группа, которая собрала 530 подписей в поддержку идеи конференции и передала заявление в гордуму. Уполномоченным этой группы является декан лесного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета, в недавнем прошлом депутат облдумы от "Единой России" Анна Царалунга. Гордума без вопросов дала этой группе в тот же день разрешение на проведение конференции.

член Общественной палаты Воронежа Константин Квасов(2018)|Фото: городская дума ВоронежаВ интервью Накануне.RU Константин Квасов сказал: "Сейчас возникают тонкости и сложности в связи с тем, что не предоставляется информация об уполномоченном, и почему она важна в публичной плоскости – потому что граждане, избирая своих делегатов, потом передают документы в инициативную группу и именно с положением инициативной группы определяют, кто является избранным делегатом. Если с ними невозможно связаться, то как можно будет передать подписные листы в поддержку того или иного делегата?"

По его словам, невозможно запустить процедуру избрания делегатов, так как неясно, как "нарезаны" территории, а эту информацию должны дать в инициативной группе.

"Поэтому я от лица общественной организации и направил запрос в городскую думу и получил ответ, что эта информация связана с распространением персональных данных, что для меня удивительно, потому что в положении написано, что уполномоченный предоставляет свои контактные данные, что он является публичной фигурой. Сейчас мы это оспариваем в Центральном районном суде, с просьбой признать действия заместителя председателя гордумы незаконными. Сейчас стоит вопрос о процедуре реализации конференции, конечно же, есть риск того, что конференция может не состояться, там есть требования, что должно быть выбрано не менее 50 делегатов, вот это отсутствие информации нас не устраивает и мы отчасти считаем, что это является таким даже, можно сказать, саботажем со стороны органов власти", – уверен он.

Как считает общественник, если жители города сформулируют свою позицию и скажут, что хотят иметь прямые выборы главы города, то в городскую думу поступает итоговый документ по конференции о возврате к прямым выборам. Дальше депутаты запускают процедуру внесения изменений в устав, и если в гордуме будут игнорировать желание жителей, то есть основание оспорить бездействие парламентариев в суде.

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16.02.2018 12:45 Мск | Воронеж | Александр Маньков
14:45 Екб


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В Воронеже стартовал "мэрский" конкурс. Жители заявляют о саботаже их мнения и ищут правды в судах
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