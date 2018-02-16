Скелетонист Никита Трегубов завоевал серебряную медаль Олимпиады

Россиянин Никита Трегубов завоевал серебряную медаль в скелетоне на Олимпийских играх в Пхенчхане.

По сумме четырех попыток спортсмен показал результат 3 минуты 22,18 секунды.

Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55). Третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20), сообщает пресс-служба ОКР.

После первого дня заездов Трегубов шел на втором месте, уступая только хозяину трассы Юн Сун Бину. Третья попытка у нашего скелетониста получилась не очень удачной, после чего он опустился на четвертое место, но заключительный заезд вернул Трегубова на вторую строчку.

"Работать еще много и есть, над чем. Это совсем не предел моих возможностей, я знаю. Я недоволен своим стартом, я могу бежать лучше, я это точно знаю. Я могу ехать лучше. Может, сказалось и то, что тренеров здесь не было, и я чуть ошибался. Помарки были. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Если в сумму это сложить, уже нормальное время получается, все-таки четыре заезда. Много работы еще. Буду дальше стараться", - прокомментировал свой результат Трегубов.

Еще один россиянин, Владислав Марченко, финишировал с 15-м результатом.

Эта медаль стала для команды олимпийских атлетов из России шестой на текущей Олимпиаде. Ранее фигуристы стали вторыми в командном турнире, бронзовые награды завоевали шорт-трекист Семен Елистратов, лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова, а также керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

В неофициальном общекомандном зачете Россия занимает 12-е место. Лидирует сборная Германии, выигравшая девять золотых медалей. Шесть наград высшей пробы - у спортсменов из Норвегии. Сборные Нидерландов и США выиграли по пять золотых медалей.