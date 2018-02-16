В Екатеринбурге из-за порыва теплотрассы пенсионерка получила ожог обеих ног

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку инцидента с травмированием пенсионерки в результате порыва теплотрассы.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, недалеко от дома №32 по улице Техническая произошел порыв на сетях теплоснабжения, находящихся на обслуживании АО "Екатеринбургская теплосетевая компания". Установлено, что в результате аварии получила ожог обеих ног женщина 1940 года рождения. Сейчас она находится в больнице, где ей оказывают медпомощь.

На месте работает аварийная бригада "ЕТК", которая устраняет последствия аварии, в дальнейшем будет проведено обследование состояния коммунальных сетей. По данным прокуратуры, на время устранения проводилось отключение теплоснабжения трех жилых домов, детского сада и офисного здания, расположенных вблизи места аварии.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура намерена запросить документы о состоянии здоровья пожилой женщины для установления причиненного ей вреда здоровью. В ходе проверки будет дана оценка действиям коммунальных служб, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕТК", бригады компании работали всю ночь, откачивая воду из теплокамеры, при этом поиски повреждения осложнились: из-за высокой температуры теплоносителя было невозможно подобраться к месту. Работают 16 человек и шесть единиц специализированной техники. Как отметили в компании, как только появится возможность обеспечить доступ к повреждению, будет точно определен объем и время завершения ремонта.