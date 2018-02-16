Российская армия откажется от смартфонов и перейдет на "раскладушки"

Минобороны РФ рассматривает вариант с ограничением эксплуатации современных средств сотовой связи в центральном аппарате, органах управления и войсках (вплоть до подразделений).

Вместо смартфонов всем военнослужащим — в том числе руководящих звеньев — предложено использовать самые простые модели кнопочных телефонов, которые не имеют функции фото- и видеосъемки и не отслеживают геолокацию, но зато умеют отправлять СМС и оборудованы встроенным фонариком. Руководство ведомства решило таким образом бороться с утечками информации, в том числе в СМИ. Новые меры могут начать действовать уже с 1 марта.

О нововведениях в использовании персональных средств сотовой связи в вооруженных силах рассказали два источника, близких к Генштабу ВС РФ, а также подтвердил собеседник в руководстве ведомства. По словам одного из них, вопрос на протяжении последних месяцев прорабатывался совместно со спецслужбами, отвечающими за охрану государственной тайны. А недавно начальник восьмого управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов составил перечень мобильных устройств, "разрешенных к применению" в центральных и военных органах управления, подразделениях Минобороны РФ, соединениях, воинских частях и организациях ВС РФ.

Список насчитывает всего 11 моделей телефонов четырех разных производителей (Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung). Это самые простые кнопочные устройства стоимостью от 688 (за трубку Alcatel One Touch 1020D) до 2 313 руб. (за "раскладушку" Samsung GT-E1272). Они удовлетворяют нескольким главным требованиям: используют стандарты GSM 900/1800 (ряд моделей — 900/1800/1900), оборудованы поликарбонатной крышкой, имеют функцию отправки СМС, встроенный будильник, калькулятор, календарь, разъем для наушников, а некоторые — еще и фонарик или даже отсек для второй сим-карты. В рекомендованных Генштабом ВС РФ моделях телефонов отсутствует навигация по GPS/GLONASS, а также нет встроенной фото- или видеокамеры.

Военные источники объясняют нововведение "соображениями секретности". В последний раз ведомство озаботилось фактом публикации в социальных сетях фотографий, сделанных на авиабазе Хмеймим в Сирии после минометного обстрела боевиков: на снимках, разошедшихся в сети, были видны серьезные повреждения техники, которые были сняты на смартфон одним из военнослужащих.

Помимо этого, военные рассчитывают, что отказ от смартфонов поможет избавиться от несанкционированного попадания документов (в том числе с грифом "Для служебного пользования") в СМИ, пишет газета "Коммерсант".