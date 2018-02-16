Тиллерсон заявил о недопустимости применения химоружия в конфликтах

Требования Вашингтона о недопустимости использования химического оружия во время конфликтов абсолютно серьёзны, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, имея в виду имеющие место химатаки в Сирии.

Глава Госдепа отметил, что "особую ответственность" за предотвращение таких случаев несёт Москва по причине взятых ею на себя соответствующих обязательств. Такая позиция, по словам Тиллерсона, не существенно отличается от установок прежней администрации США.

"Думаю, единственное отличие заключается в последствиях, — передаёт ТАСС сказанное им в эфире телеканала CBS. — И президент [США Дональд Трамп] уже продемонстрировал, что последствия будут".

Тиллерсон подчеркнул серьёзность требований Вашингтона о том, чтобы химическое оружие не стало "регулярным и обычным средством" в конфликтах.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Госдеп США призвал российскую сторону убедить официальный Дамаск прекратить борьбу с оппозицией. Тогда же Тиллерсон напомнил о договорённости сторон сирийского конфликта о прекращении огня и зонах стабилизации.