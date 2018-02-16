У двух жителей Челябинской области нашли боеприпасы

Два жителя Челябинской области стали фигурантами уголовных дел за хранение боеприпасов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, оперативниками по Коркинскому району в ходе проведения мероприятий в поселке Роза у 69-летнего местного жителя изъяли 79 охотничьих патронов 16 калибра, 27 патронов того же калибра без заряда, порошкообразное вещество серого цвета, общей массой более 200 граммов. Как показало исследование, это охотничий порох. Патроны мужчина хранил без разрешающих документов.

Кроме того, в селе Париж Нагайбакского района полицейские изъяли винтовку калибра 5,6 мм у 54-летнего мужчины.

По данным фактам заведены уголовные дела. Мужчинам грозят сроки до 5 и 4 лет соответственно.