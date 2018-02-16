Пилоты разбившегося Ан-148 не смогли обнаружить причину неполадок на борту

Расшифровка записей параметрического и речевого самописцев разбившегося в Подмосковье самолёта АН-148 свидетельствует о том, что его пилоты не поняли причину технических неполадок в системе управления самолетом и не были в состоянии с ними справиться.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли. Спасатели отыскали боле 1 тыс. 400 фрагментов тел и 500 – воздушного судна. Обследовано 30 га территории.

По словам официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, в ходе расследования дела были получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о расшифровке показаний бортовых самописцев самолёта.

"Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями", — передаёт её слова газета "Коммерсант". Раскрывать содержание записей представитель СКР отказалась, сославшись на тайну следствия.

По данным издания, запись оказалась совсем короткой, и её пришлось восстанавливать несколько дней из-за сильных повреждений чёрного ящика. Так, перед вылетом из московского аэропорта "Домодедово" пилоты читают контрольную карту, приводя в действие или проверяя работу различных приборов и механизмов, но почему-то не включают обогрев приёмников полного давления, как предписывается в карте. Вскоре после взлёта пилоты обнаруживают критически низкие и отличающиеся показания на приборах и, ругаясь, пытаются решить эту проблему. Далее, перед самым столкновением лайнера с поверхностью, они уже не могут контролировать ситуацию, вследствие чего возникает паника.

Как стало известно ранее, пилоты нескольких джетов за неделю до крушения Ан-148 жаловались на проблемы с датчиками скорости: только за 4-5 февраля в аэропорту "Шереметьево" зарегистрировали семь подобных ситуаций.