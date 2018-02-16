Представитель Госдепа США заявила об удивлении в случае отказа США от антироссийских санкций

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что будет очень удивлена, если Вашингтон в будущем не введёт новых санкций в отношении российских компаний или физических лиц.

"Как вы знаете, мы не прогнозируем санкции, но я буду очень удивлена, если в будущем не введут такие ограничения", — передаёт РБК её слова, цитируемые агентством Reuters.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера глава американского Минфина Стивен Мнучил заявил, что министерство продолжает активную работу над подготовкой ограничительных мер в отношении олигархов и руководства России.

Напомним также, 30 января Минфин США опубликовал "кремлёвский доклад", представляющий из себя список высокопоставленных российских чиновников и олигархов, близких к президенту Владимиру Путину. В списке - 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 российских олигархов.

Ранее стало известно, что фигуранты этого доклада стали сталкиваться с первыми проблемами.