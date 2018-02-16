Таможенники Кольцово передали краснокнижных гекконов в зоопарк

Сотрудники Кольцовской таможни передали в Екатеринбургский зоопарк 147 редких рептилий и амфибий, которых изъяли на таможенном посту в аэропорту.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе таможни, в сентябре прошлого года россиянин планировал добраться до Германии через Хельсинки, но вылететь из аэропорта Екатеринбурга ему не удалось. Во время прохождения таможенного контроля в "зеленом коридоре", в его багаже таможенники обнаружили редкие виды герпетофауны. По словам мужчины, он вез их в качестве подарка заграничному другу. Документы на рептилий и амфибий у него не оказалось, как и таможенной декларации, которую необходимо оформлять при перемещении животных. По словам экспертов, стоимость живого груза составила 1 млн руб. Суд постановил конфисковать рептилий и амфибий.

Теперь они будут проживать в зоопарке.

Как сообщила его директор Светлана Прилепина, в зоопарке созданы все условия для принятия такой большой редкой по международным меркам коллекции. Всех рептилий и амфибий жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть в ближайшее время на экспозиции.